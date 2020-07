Stiri pe aceeasi tema

- Laptopuri, tablete si alte bunuri de valoare au fost furate din birourile din Bruxelles ale unui numar de cel putin 50 de eurodeputati, transmite joi politico.eu. Furturile par sa fie avut loc in principal in timp ce sediul din Bruxelles al legislativului european era practic gol, autorii furturilor…

- Bunurile a cel putin 50 de parlamentari europeni au fost furate din sediul Parlamentului European de la Bruxelles in timpul carantinei impuse de pandemia de COVID-19. Hotii au plecat cu computerele, tabletele si alte obiecte de pret ale membrilor Parlamentului European in momentul in care…

- Hotii s-au folosit de masurile de izolare impuse de la inceputul pandemiei de COVID-19 pentru a fura laptopuri, tablete si alte bunuri de valoare aflate in birourile din Bruxelles ale unui numar de cel putin 50 de eurodeputati, transmite joi politico.eu.Furturile par sa fie avut loc in principal…

- Saptamana trecuta s-a conturat un trend descendent al leului fața de euro, cei prezenți in piața locala dorind sa se protejeze inainte de data de 5 iunie cand agenția Standard & Poor’s va anunța ratingul Romaniei. BNR și-a facut simțita prezența in momentele in care se forța o creștere a cursului, cotațiile…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 22.300 persoane, cetateni romani si straini si peste 15.500 mijloace de transport. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 10.200 persoane cu 7.400 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 12.100 persoane cu 8.100 mijloace de…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat, sambata, ca Garda Forestiera Suceava a descoperit taieri ilegale de arbori in valoare de 90.000 de lei in timpul cercetarilor ce vizau un transport ilegal de lemne.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 16.00, despre planul economic gandit la Bruxelles pentru sustinerea statelor comunitare afectate de coronavirus. Cati bani va primi, concret, Romania? E posibil un nou plan Marshall? Criza economica va lovi mai puternic decat…

- Romancierul francez Nicolas Saudray ii adreseaza, prin intermediul Le Figaro, o impresionanta scrisoare deschisa șefei executivului Uniunii Europene, cerandu-i sa renunțe la planul criminal. Doamna Președinte a Comisiei Europene, Aveam o parere mai buna despre dumneavoastra. Crescuta la Bruxelles,…