Hotii au dat lovitura la un ocol silvic: au spart seiful și au furat o sumă uriașă Polițiștii din Maramureș fac cercetari dupa ce din seiful unui ocol silvic a fost furata suma de 120.000 de lei. Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați joi prin apel la 112 despre faptul ca la o unitate silvica administrativa a avut loc un furt, informeaza Mediafax. La fața locului, polițiștii au constatat ca, in perioada 31 mai-2 iunie, „niște persoane au sustras suma de 120.000 lei din seiful care se afla situat in casierie”. Polițiștii fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs fapta. „In cauza se efectueaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

