Hoție și prostie: au furat 200 de pantofi în valoare de peste 13.000 de dolari, dar au făcut o greșeală pentru care nu-i vor putea vinde niciodată O banda de hoti a reusit sa-si dea cu stangul in dreptul atunci cand a jefuit un magazin de incaltaminte. Trei persoane au patruns intr-un magazin din orasul Huancayo (Peru) si au fugit cu peste 200 de pantofi sport… insa toti erau pentru piciorul drept, scrie BBC, citat de spotmedia.ro. Proprietarul magazinului estimeaza ca marfa furata are o valoare de peste 13.000 de dolari, insa hotii intampina dificultati in a o vinde. CITESTE SI Un oraș din Brazilia incepe sa fie inghițit de pamant, bucata cu bucata 02:01 186 Fost prezidențiabil șterge pe jos cu Iohannis: `E șmecher și steril, ne-am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

