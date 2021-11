Hoție pe pandemie: Furtul comis de o persoană care a purtat masca obligatorie pe față este simplu sau calificat? Un furt comis in pandemie cu masca pe fața a ajuns tocmai la Instanța Suprema. Hoțul a respectat legea cand a venit vorba de purtatul maștii la interior, dar nu a respectat-o deloc atunci cand a furat un telefon din buzunarul cuiva intr-un magazin din București. S-a intamplat anul trecut, la finalul lunii mai. Intrebarea la care trebuie sa raspunda judecatorii e urmatoarea: In cazul unui furt comis de o persoana care poarta masca sanitara obligatorie, infracțiunea este una calificata sau simpla? Intrebarea a venit din partea Curții de Apel București, unde se judeca dosarul. Magistrații au aratat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

