Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de monede falsificate in Evul Mediu au fost descoperite la Tecuci, in județul Galați. Potrivit specialiștilor, este vorba despre monede suedeze, prusace și poloneze falsificate la Suceava care ulterior au fost ingropate in sudul Moldovei.

- 20.000 de monede falsificate in Evul Mediu au fost descoperite la Tecuci, in județul Galați. Este vorba despre monede suedeze, prusace și poloneze falsificate la Suceava, care ulterior au fost ingropate in sudul Moldovei.

- Consiliul Judetean (CJ) Galati va depune pe fonduri europene un proiect de dotare cu aparatura medicala a Ambulatoriului de Specialitate de la Spitalul 'Anton Cincu' din Tecuci, in valoare de 6.780.647 de lei, informeaza, luni, Biroul de presa al institutiei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Biserica cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” a Manastirii „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava” implinește pe 6 noiembrie 500 de ani de la sfințire. Cu aceasta ocazie, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei va oficia Sfanta Liturghie la altarul exterior al așezamantul monahal. Fii…

- Un baietel de sase ani din Galati a fost salvat din apele Dunarii in zona Trecere Bac din localitate, dupa ce a cazut intre un bac care abia plecase de la cheu si un ponton, potrivit Agerpres.Evenimentul a avut loc duminica la trecerea bac dintre Galati si comuna tulceana I.C. Bratianu. Fii la curent…

- Președintele belarus a dezmințit inca o data informațiile difuzate pe rețelele de socializare ca republica desfașoara o mobilizare ascunsa, noteaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Lucrarile de restaurare la Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava” pot fi demarate, a anuntat ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat care circula la volanul unui autoturism sub influenta drogurilor si cu mult peste limita de viteza este cercetat de politistii din Tecuci, fiind intocmit dosar penal in acest caz, a informat IPJ Galati, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…