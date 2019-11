Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de romani sunt suspectați de Poliția din Bruges, Belgia, ca autorii furtului unei statui din bronz amplasata langa o fantana din piatra centrala a orașului. Aceasta era una dintre simbolurile localitații.

- Politistii si procurorii din Belgia au descoperit ca mai multi hoti romani au furat si topit o statuie de cinci tone din bronz, in Bruges. Hotii romani au atacat, intre lunile mai 2018 si martie 2019, mai multe zone din Belgia, tinta lor principala fiind statuile din pietele publice. La fel s-a intamplat…

- Cațiva romani sunt suspectați de Poliția din Bruges, Belgia, ca sunt autorii furtului unui grup statuar din bronz amplasat langa o fantana din piatra centrala a orașului, care era de ani de zile unul din simbolurile localitații.Potrivit brusselstimes.

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 20.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 270.584 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat in:Italia: 47.678Marea Britanie: 42.720Germania: 38.579Spania: 32.461Republica Moldova: 15.541Franta:…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi au facut, joi, opt perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de persoane si proxenetism. Persoanele implicate sunt suspectate ca ar fi dus fete care sa practice prostitutia in Germania si Belgia.

- Cooperare romana-olandeza intr-un caz de talharie. Politia Romana cauta, la solicitarea autoritatilor olandeze, trei barbati care au comis o talharie in urma cu doi ani, in Amsterdam. Acestia au intrat in locuinta unei familii, impreuna cu alt barbat, in prezent arestat, si, prin violenta, au furat…

- Poliția Romana cauta, la solicitarea autoritaților olandeze, trei barbați care au comis o talharie in urma cu doi ani, in Amsterdam, cand au intrat in locuința unei familii, impreuna cu alt barbat, in prezent arestat, și, prin violența, au furat bani și documente, anunța MEDIAFAX.Potrivit…