Hoți de oi, prinși de polițiștii din Hida Zilele trecute, polițiștii Secției Hida au fost sesizați de un barbat din localitatea Jina ca, in noaptea de 6 spre 7 iunie, mai multe persoane i-au furat noua oi, dintr-un saivan aflat in extravilanul localitații Voivodeni, cauzandu-i un prejudiciu de 3.600 de lei. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii din Hida au identificat persoanele banuite de comiterea faptei ca fiind doi barbați de 28 și 21 de ani, din comuna Dragu. Au fost intocmite dosare de cercetare penala sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, iar oamenii legii continua cercetarile pentru…

