- In cursul nopții, in jurul orei 04.30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani au desfașurat o acțiune de prindere in flagrant a unor persoane despre care exista suspiciunea rezonabila ca sustrag catalizatoare montate pe autoturisme. Astfel, polițiștii…

- URȘI INDEPARTAȚI DE POLIȚISTI Duminica, 20 iunie a.c., in jurul orei 20.00, un polițist din cadrul Postului de Poliție Vintileasca, care pleca de la domiciliu catre serviciu, imediat dupa ce s-a urcat in autoturism, a vazut langa gardul unei gospodarii invecinate un urs. Simultan, a fost alertat de…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. Doi soferi bauti si unul cu permisul suspendat s au ales cu dosare penale. La data de 19 iunie a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un barbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Izvorului…

- Patru barbați din Alba au fost prinși in ultimele doua zile de polițiștii din Alba, in timp ce conduceau fie autoturisme, scutere sau ATV-uri, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Mai mult doi dintre nici nu dețineau permis de conducere. Toți patru s-au ales cu dosare penale. La data de 16 iunie…

- La finalul acestei saptamani politistii de frontiera din Mehedinti au organizat o acțiune privind prevenirea si combaterea migrației ilegale. Astfel, la malul Dunarii, pe direcția km flv. 898, in zona padurii Crivina, au fost descoperite doua grupuri formate din douazeci și doi de cetateni straini,…

- Luni, polițiștii din Șomcuta Mare au identificat doi tineri de 19 respectiv 21 de ani, ambii din oraș, care ar fi comis un furt saptamana trecuta. In fapt, in data de 4 mai, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in gradina imobilului…

- Sambata, 1 mai 2021, in jurul orei 22.00 polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Balta au depistat un barbat de 37 de ani, din comuna Adamuș, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 142K, pe raza localitații Tatarlaua, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Politistii de frontiera au prins, in ultimele 24 de ore, 11 migranti care au incercat sa iasa din tara, pe la frontiera cu Ungaria, ascunsi in camioane cu marfuri destinate unor firme din Spatiul Schengen sau mergand pe jos, pe camp, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…