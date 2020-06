Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care activeaza in industria ospitalitatii vor fi scutite de la plata impozitului specific pe o perioada de 90 de zile in anul fiscal 2020, potrivit unui proiect de ordonanta publicat de Ministerul Finantelor Publice. Impozitul specific a fost introdus prin Legea 170/2016 (Legea HoReCa), intrata…

- Parlamentarii au votat o modificare la Codul Fiscal care ii privește pe deținatorii de spații cu destinație de cabinete medicale. Potrivit actului normativ (legea 68/26 mai 2020), la articolul 456 din legea 227/2015 (Codul Fiscal), alineatul I, privind scutirile, litera h), va avea urmatorul conținut:…

- Am votat impreuna cu colegii deputați liberali, in ultima ședința de plen a Camerei Deputaților, propunerea legislativa pentru modificarea lit. h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- MASURI… Peste 150 de medici de familie din judetul Vaslui au scapat de o cheltuiala in plus, dupa ce plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de modificare a Codului fiscal, potrivit caruia sunt scutite de la plata impozitului pentru imobile cladirile in care functioneaza cabinete…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare introducerea unei noi categorii de scutiri de la plata impozitului/taxei pentru imobile aferenta cladirilor/spatiilor din interiorul acestora, in care sunt organizate si functioneaza cabinete de medicina de familie, transmite Agerpres. "Nu…

- Premierul Ludovic Orban a dat noi detalii despre masurile de relaxare care vor intra in vigoare dupa data de 15 mai. "Hotelurile nu vor fi sub restrictie dupa 15 mai. Restrictii vor fi la restaurante, cafenele, baruri. Astea vor ramane. Aici trebuie sa va spun ca, din evaluarea de risc epidemiologic,…

- Ministerul Finanțelor a emis o serie de precizari privind acordarea bonificațiilor la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor, precum și referitor la depunerea formularului 112, anunța MEDIAFAX.Pentru acordarea bonificațiilor la plata impozitului pe profit/impozitului…

