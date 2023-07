Exista o scadere brusca a turismului in Crimeea - hotelurile sint goale, ca și multe plaje. Rezervarile in acest an sint de 10 ori mai puține decit in anii precedenți. Lipsa turiștilor este legata de teama rușilor de a pleca in vacanța pe fondul pregatirilor pentru contraofensiva ucraineana, relateaza TRAVEL RBC-Ucraina cu referire la Radio Liberty. Sezonul estival din Crimeea este marcat de