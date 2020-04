Hotelurile, barurile si restaurantele, inchise pana la Craciun. Tara in care guvernul tocmai a facut anuntul

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun. Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare…

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca urmeaza sa se redeschida miercuri, masura vizand circa 10.000 de copii. Danemarca este prima tara din UE care ia aceasta decizie in contextul pandemiei COVID-19. Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca…

- Guvernul spaniol a decis joi inchiderea tuturor hotelurilor si spatiilor de cazare turistice si a promis implementarea unor masuri speciale in azilele de batrani, dupa o crestere dramatica a numarului de noi cazuri de coronavirus si decese. Peste 1.000 de persoane imbolnavite au murit.