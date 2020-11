Stiri pe aceeasi tema

- Ingenuncheata in primavara de pandemie, Italia este din nou pe marginea prapastiei. Scene șocante au fost surprinse intr-un spital din Napoli. Un barbat care aștepta sa i se faca un test Covid și-a gasit sfarșitul pe podeaua unei toalete. In acest timp, holul unitații de primiri urgențe a spitalului…

- "Domnule doctor Arafat, nu-ti vreau raul!Inspectoratul pentru Situații de Urgența, i se mai spune ISU. Este o structura militarizata care are ca obiectiv fundamental al activitații „eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgența”.In criza Covid-19, ISU…

- Interviu cu inginerul Valentin Tamaslacaru Valentin Tamaslacaru a preluat funcția de director al Direcției Silvice Neamț la jumatatea acestui an, in contextul unei revolte naționale vizavi de exploatarea forestiera, la antipodul careia se situa o criza a lemnului, care se resimțea in Europa de un an…

- Doctorul Victor Cauni, seful sectiei de Urologie de la spitalul Colentina, a declarat pentru News.ro ca la inceputul saptamanii viitoare este posibil ca unitatea medicala sa fie din nou transformata in suport Covid-19, astfel ca toti pacientii care nu sunt diagnosticati cu aceasta boala vor fi transferati…

- Tanarul de 15 ani din Coasta de Fildeș a murit intr-un spital dupa ce a fost evacuat de pe una dintre navele de croaziera unde autoritațile italiene pastreaza migranții ca parte a eforturilor de limitare a raspandirii Covid-19, scrie presa internaționala. Provocarile crizei migranților europeni și modul…

- Ziua și recordul in criza de COVID-19. Franța a raportat aproape 19.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai multe pana acum, iar președintele Macron se gandește deja la noi restricții. Și Cehia a depașit, astazi, bariera de 5.

- Directia de Sanatate Publica Iasi a emis astazi avizul de functionare pentru spitalul modular suport COVID de la Letcani. Directorul DSP Iasi, Vasile Cepoi ne-a precizat ca unitatea mobila va functiona ca o sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. „Urmeaza sa ne prezinte conducerea…

- Institutul de Economia Muncii, un institut privat de cercetare economica ce are sediul central in Germania, la Bonn, a analizat impactul pandemiei de coronavirus asupra pieței muncii. Conform IZA, dupa un 2019 in care nivelul de angajare a atins un varf in Germania, iar SUA a inregistrat cea mai mare…