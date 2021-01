Hotelul Triumf de pe Kiseleff e praf! Clotilde Armand cere demisii Primarul sectorului 1 al Capitalei critica modul in care arata hotelul Triumf din Capitala, un subiect despre care Profit.ro a relatat in numeroase randuri, edilul prezentand acum imagini și susținand ca toata conducerea Regiei Patrimoniului și Protocolului de Stat (RA-APPS), in portofoliul ccareia se afla activul, "trebuie zburata urgent din funcție și sa raspunda in fața legii". In replica, RA-APPS amintește ca acoperișul hotelului a fost afectat recent de un incendiu și ca a depus cereri de autorizare a reparațiilor, pregatind acum atribuirea contractului. Nu este prezentat și motivul clar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

