- A fost inchis acum o luna și jumatate restaurantul „Moldova” care activeaza in cadrul hotelului „Casa de oaspeti” de pe linga Ambasada R. Moldova la Moscova, iar saptamina trecuta din local a fost scos absolut tot mobilierul. „Au ramas doar pereții goi”, a anunțat premierul interimar Aureliu Ciocoi.…

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, admite ca in R. Moldova, in perioada urmatoare, ar putea fi instituita din nou starea excepționala, in contextul in care „numarul de infectari crește, iar tulpina cu care ne confruntam in R. Moldova este una foarte agresiva, care necesita și acțiuni radicale”.…

- CHIȘINAU, 4 mar - Sputnik. Declarațiile despre un posibil lockdown au fost facute de Aureliu Ciocoi la un post privat de televiziune, Premierul interimar afirma ca acest lucru este recomandat de catre Organizația Mondiala a Sanatații. „Suntem in pragul declanșarii unui lockdown pe…

- Numarul infectarilor cu noul coronavirus, al cazurilor grave, dar și al deceselor printre victime este in creștere, comparativ cu saptaminile precedente. Este atenționarea facuta de șefa interimara de la Sanatate, Tatiana Zatic, in cadrul ședinței Guvernului de vineri. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi,…

- Premierul interimar și ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi, spune ca in spatele rechemarii sale de la Washington a stat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Acesta explica de ce a fost rechemat de urgența in calitate de ambasador al R. Moldova in SUA in anul 2017 și cum a ajuns consilier la Președinție…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, care este și ministru al Afacerilor Externe susține ca rechemarea sa in 2017 din funcția de ambasador al RM in SUA a fost facut-o sub presiunea fostului lider al PD, Vladimir Plahotniuc”, fiind vorba despre un moft. Ciocoi a marturisit ca la intoarcere a fost forțat…

- Desi primul lot de vaccinuri anti COVID-19 va intra in țara pana la sfarșitul lunii, autoritațile inca nu știu care dintre serurile autorizate de OMS va ajunge in Moldova. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, considera ca denumirea preparatului nu este importanta.

- Moldova ar putea inregistra un nou val de infectari cu COVID-19, ceea ce ar putea duce la introducerea unor restrictii mai dure impotriva coronavirusului. Declaratia a fost facuta, astazi, de catre premierul interimar, Aureliu Ciocoi.