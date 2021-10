Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Reforma si Supraveghere din Camera Reprezentantilor a afirmat ca documente obtinute recent ridica intrebari ”tulburatoare” legate de Trump International Hotel, o cladire istorica pe care Trump Organization o inchiriaza de la guvernul federal si care este un loc preferat de intalnire pentru…

- Hotelul lui Donald Trump din Washington a pierdut milioane de dolari in timpul mandatului sau de presedinte, chiar daca acesta a ascuns plati primite din partea unor guverne straine, a afirmat vineri o comisie a Camerei Reprezentantilor, transmite Reuters.

- Hotelul din Washington al fostului președinte american Donald Trump, un loc popular de intalnire pentru suporterii sai și pentru diplomați straini, a pierdut milioane de dolari in timpul administrației sale la Casa Alba și ca a ascuns plați ale unor guverne straine, potrivit unui raport al Camerei Reprezentanților,…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane ratificate la 17 septembrie 1787 la Philadelphia va fi scos la licitatie in curand la New York pentru o valoare estimata intre 15 si 20 milioane de dolari, a anuntat vineri casa de licitatie Sotheby's, potrivit AFP. Sotheby's expune pana…

- Democratii din Comisia pentru cai si mijloace a Camerei au declarat ca vor dezbate legea saptamana aceasta, ca parte a planului lor de investitii interne in valoare de 3.500 de miliarde de dolari. In incercarea de a finanta noile cheltuieli, comisia condusa de democrati va dezbate o propunere de a…

- Avocatii lui Donald Trump au formulat miercuri un recurs prin care incearca sa blocheze trimiterea declaratiilor de impozit ale fostului presedinte republican democratilor in Congres, argumentand ca acesta este vizat din motive exclusiv politice, in contextul in care o comisie fiscala cere declaratiile…

- ”Aceste cereri il vizeaza pe presedintele Trump pentru ca este republican si un opozant politic”, sustin avocatii, care evoca ”represalii” in argumente scrise prezentate la un tribunal federal din Washington. Democtratii, care detin controlul asupra Congresului, incearca de ani de zile sa obtina ”secretele”…

- Un om de afaceri care a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru construirea zidului lui Donald Trump de la granița cu Mexic vrea acum sa-l vânda și cauta cumparatori.Citește integral pe Digi24.ro