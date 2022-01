Hotelul JW Marriott din Bucureşti aproape și-a înjumătățit câștigurile, din cauza pandemiei Hotelul de cinci stele JW Marriott din Bucuresti a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri cu 45% mai mica decat cea inregistrata in anul 2019. Societatea Companiilor Hoteliere Grand, care adiminstreaza JW Marriott din Bucuresti, precum și galeria The Grand Avenue, din cadrul hotelului, a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri cu 45% mai mica decat cea obținuta in urma cu doi ani. In 2019, compania a avut venituri de 138 milioane de lei. „La finalul anului 2021 am inregistrat venituri totale de aproximativ 45.2% din veniturile anului 2019, un procent scazut, luand in calcul faptul ca o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

