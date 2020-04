Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Hotelul Turris din Turnu Magurele (Teleorman), detinut de familia Dragnea, a fost transformat in centru de carantina pentru persoanele venite din zonele rosii ale lumii, anunta Liber in Teleorman. Contractul a fost atribuit de Primaria Turnu Magurele, condusa de Danut Cuclea,…

- Fostul fotbalist Razvan Raț (38 de ani) a ales sa nu ramana impasibil și s-a implicat in lupta impotriva noului coronavirus. Hotelul deținut de acesta in Slatina a fost transformat in centru de carantina pentru suspecții de coronavirus veniți din strainatate. In acest moment, 27 de persoane stau in…

- Un hotel de patru stele nou-nout, care se afla in incinta Stadionului Municipal din Targu Jiu, inaugurat in toamna anului trecut, a fost transformat in centru de carantina. Hotelul cu 40 de camere nu a fost folosit vreodata.

- Aproximativ 70 de persoane se afla, sambata, sub daramaturi, dupa ce un hotel s-a prabusit in orasul Quanzhou, din provincia chineza Fujihan, relateaza AFP. Hotelul, cu o capacitate de 80 de camere, fusese transformat recent in loc de carantina pentru persoanele care au intrat in contact cu…

- Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj a aprobat intrarea in carantina intr-un centru a cinci persoane care au intrat in contact direct cu primul pacient din Romania diagnosticat cu coronavirus. Este vorba de familia lui alaturi de care locuieste.