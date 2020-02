Hotelul din Suedia care pluteşte pe râu. Cât costă o noapte de cazare Complexul hotelier este format dintr-o cladire ovala sub forma unui cuib care pluteste pe apa unui rau. Hotelul beneficiaza de sauna si de baie rece, pentru cei plictisiti de vacantele tropicale. O camera in acest inedit hotel porneste de la 820 de euro pe noapte, scrie stirileprotv.ro. De asemenea, turistii mai au la dispozitie cateva casute amplasate la captul unor pontoane, pe malul raului, dar si mici cabanute pe malul apei. Complexul de igluuri va avea cinci incaperi, patru dintre ele vor avea paturi din gheața, iar turiștii vor putea innopta acolo. Cea de-a cincea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pescarii spun ca pana la intervenția autoritaților, bucata de gheața pe care se aflau ajunsese la 200 de metri de țarm. Aceasta a fost a treia oara in ultima saptamana cand serviciile de intervenție au fost nevoite sa intervina pentru a salva pescari ruși ramasi blocați pe banchize. Pe 22…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac e inlocuit cu igluuri din zapada. Temperaturile ridicate din aceasta iarna i-au forțat pe constructori sa vina cu un plan nou. Mai ales ca aveau rezervarile deja facute la Hotelul de Gheata, iar mulți dintre turiști vin din strainatate.

- Pentru prima data in ultimii 16 ani, hotelierii de la Balea Lac nu mai pot sa construiasca, in aceasta iarna, singurul hotel de gheata din muntii Fagaras, din cauza lipsei ghetii din Lacul Balea, aflat la peste 2.000 de metri altitudine, informeaza Agerpres."Hotelul de Gheata nu se va mai construi in…

- Renumitul hotel de gheata din nordul Suediei si-a reinceput activitatea si isi asteapta vizitatorii. Holurile largi si elegante, candelabrele de gheata, cu țurțuri in loc de cristale, ii vor cuceri instantaneu pe turisti.

- Un superb hotel de gheata a fost ridicat in nordul Suediei. Sloiurile aduse in Laponia provin din Oceanul Arctic. La opera de arta au contribuit arhitecti, constructori și sculptori din toata lumea. Un peisaj nocturn de neegalat, cu Aurora Boreala care pluteste deasupra. Holuri largi si elegante, cu…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care are loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Romancele s-au calificat in grupele principale, insa au terminat ultimele in…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care are loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Romancele s-au calificat in grupele principale, insa au terminat ultimele in…

- Apartamentul se afla la etajul 59 al hotelului Park Hyatt din New York, iar cei care iși permit sa se cazeze in el au parte de o priveliște spectaculoasa asupra parcului Central Park și asupra zgarie-norilor din Manhattan. Cei care vor sa petreaca o vacanța de lux trebuie sa-l inchirieze cel puțin șapte…