Dan Diaconescu a fost reținut pentru 24 de ore in dosarul in care este acuzat ca ar fi intreținut relații sexuale cu minore, victimele fiind doua surori gemene. Faptele s-ar fi petrecut in anii 2020 și 2021, cand fetele aveau 15 ani. Fostul om de televiziune le-ar fi cunoscut pe cele doua minore la un