Hotelul de lux care se deschide pe litoral. Se vor investi 7 milioane de euro

- Alro Slatina, producator de aluminiu si cel mai mare consumator de energie electrica din Romania, a declarat pierderi de 18 milioane de lei in T1/2022, de la un declin de aproximativ 62 de milioane de lei in perioada similara de anul trecut, conform datel

- Romania trebuie sa achite „minimum 60 de milioane de euro” din datoria pe care o are la Agentia Spatiala Europeana, a declarat, ieri , ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, citat de Agerpres. „Romania are o situatie dificila, pentru ca in perioada 2017 – 2019 nu si-a achitat…

- Producatorul de electrocasnice De’Longhi din Italia, cu o fabrica in localitatea Jucu din județul Cluj, a cumparat o uzina in Satu Mare pe care o va transforma intr-o noua fabrica de aparate de cafea.

- Daniel Cadariu a declarat, duminica, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca este optimist in ceea ce priveste turismul din Romania. ”In conditiile in care conflictul din Ucraina dureaza de doua luni de zile, am ceva semne de intrebare, dar raman optimist. Inca mai cred ca in 2022 din punct…

- ”Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 91 milioane euro (453 milioane lei) pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, porcine si pasari de curte in contextul pandemiei de coronavirus”, anunta CE. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de…

- ”Chiar ieri sau alaltaieri am convenit ultima forma de calendar a lansarii acestor programe cu cei de la STS, asa incat, pe data de 17 mai, vom lansa primul program Start Up Nation, editia a treia. La sfarsit de mai, vom lansa al doilea program, cel care presupune o infuzie de capital pentru cei care…

- Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe…

- Grupul italian de moda Moncler, cunoscut in segmentul de lux, va deschide o noua fabrica in Romania, unde va angaja 300 de oameni. Este vorba de o noua unitate de productie, care va fi amplasata langa cea deja existenta, de langa Selgros Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.