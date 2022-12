Stiri pe aceeasi tema

- La peste 2000 de m altitudine, s-a deschis al 16-lea Hotel de Gheața in Munții Fagaraș. Cele 10 camere, construite in totalitate din blocuri de gheata, ofera tot confortul la o temperatura sub zero grade Celsius, asadar nu sunt recomandate frigurosilor.

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac se va deschide joi pentru vizitatori si turisti. Pentru moment, acesta are zece camere, denumite dupa capitale europene. Potrivit organizatorilor, incepand de joi, 22 decembrie, cel mai nou Hotel de Gheata de la Balea Lac isi asteapta vizitatorii si oaspetii. "Europa"…

- Restaurantul de gheața este compus din doua igluuri și un bar realizate din gheața lacului Balea in cadrul complexului Hotelul de Gheața, construit manual in preajma sarbatorilor de iarna de 16 ani. Tema aleasa pentru acest an se numește „Europa", iar in aceasta perioada sunt in curs de pregatire mobilierul,…

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- Celebra publicație „The Times” a inclus Hotelul de gheața de la Balea Lac pe locul opt intr-un top internațional „25 escapade magice cu zapada”. Primii turiști vor veni aici in acest an de Craciun

- Romanii taie din cheltuieli, dar nu renunța la vacanțe. Sunt dispuși sa dea mii de euro ca sa iși petreaca sarbatorile de iarna la 30 de grade Celsius. O arata rezervarile facute deja pentru Craciun și Revelion. Doua treimi dintre pachetele disponibile au fost deja vandute, iar interesul romanilor pentru…

- Cum va fi vremea in weekend. Locurile unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM. Vremea s-a racit deja inca de joi, 10 noiembre și sunt șanse slabele sa mai vedem temperaturi crescute prea curand. Conform prognozei meteo publicate de ANM, ne așteapta un weekend racoros, cu temperaturi…

- Pixel 7 si Pixel 7 Pro, smartphone-uri care au avut parte si de un preview din partea companiei americane la Google I/O, au, in principiu, aceeasi constructie ca modelele de anul trecut, cu mici ajustari. Cele doua folosesc Tensor G2, a doua versiune a chipset-ului dezvoltat de Google si lansat initial…