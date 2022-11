Stiri pe aceeasi tema

- Cum a fost surprinsa Sorana Cirstea pe strazile Bucurestiului. Jucatoarea din Targoviște pune mare accent pe condiția sa fizica, chiar și in afara terenului de tenis. De fiecare data cand are ocazia sa-și imbunatațeasca formele, o face. Paparazzi Playtech.ro au fotografiat-o, in urma cu puțin timp,…

- Bistrițeanca Gabriela Szabo se va intoarce in fruntea CSM București, au decis astazi judecatorii. Aceasta a fost demisa de primarul capitalei Nicușor Dan, in iunie 2022. De curand, acesta a anunțat ca a sesizat și DNA in ceea ce-o privește pe fosta atleta. Gabriela Szabo a avut caștig de cauza, in prima…

- Anca Serea s-a mutat, de curand, intr-o vila spațioasa, superba, intr-o zona exclusivista a Capitalei. Fosta prezentatoare de la Prima TV a vandut casa de jumatate de milion de euro și s-a mutat in cea in care a locuit cu chirie. Soția lui Adi Sina iși amenajeaza in prezent noua locuința, dupa gusturile…

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…

- Cea mai veche cafenea din București și-a redeschis porțile din Centrul Vechi al Capitalei. Atestata, pentru prima data, acum 210 ani, celebrul local unde cinau Mihai Eminescu și Ion Loca Caragiale s-a redeschis intr-o cladire istorica. Cum se numește restaurantul. Toți bucureștenii o viziteaza. Cum…

- Chinul soferilor care circula zilnic pe centura Capitalei este departe de a se fi incheiat. In sudul Bucureștiului, inca se circula pe o singura banda pe sens. Iar daca pasajul de la Domnești se deschide peste doua saptamani, cel de la Cernica pare mai aproape de rezilierea contractului decat de finalizarea…

- Horia Brenciu iși dorește o zi de naștere cu 4000 de invitați. Populara vedeta de televiziune, solist iși dorește sa se aniverseaze public de 50 de ani la Sala Palatului. S-au pus biletele in vanzare pentru cea mai mare petrecere concertistica aniversara a artistului, cea din 26 noiembrie, cu prețuri…

- Suspectul care ar fi comis acțiuni perverse fața de o minora in scara unui bloc de locuit din sectorul Buiucani al Capitalei a fost identificat și reținut.Potrivit poliției, banuitul este un barbat de 64 de ani, locuitor al Capitalei.