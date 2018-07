Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in opinia sa, Cartierul Orko, locuit exclusiv de romi, este „o bomba sociala cu ceas”, iar masurile luate de autoritatile locale nu sunt suficiente pentru a opri declansarea acesteia. Antal Arpad…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca autoritatile locale nu intentioneaza sa reduca numarul angajatilor societatii de salubritate si sa-i „inlocuiasca cu utilaje moderne”, desi acest lucru ar fi, probabil, mai rentabil din punct de…

- Sportivii nu au nevoie de vacanța deoarece, pentru ei, activitatea fizica este o parte la fel de importanta a vieții lor, precum somnul. „It’s time for show in sports! – Este timpul pentru spectacol in sport” – este deviza clubului sportiv din Sfantu Gheorghe, club ai carui membri imbina mereu sportul…

- Caștigatorii concursului de idei pentru reabilitarea lacului din cartierul Garii, inițiat de catre Primaria municipiului Sfantu Gheorghe, in luna martie, au fost premiați ieri, 31 mai a.c., in cadrul unei ședințe speciale ce a avut loc la sediul instituției Candva unul din cele mai apreciate puncte…

- Contractul pentru proiectarea viitoarei centuri ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, care va avea o lungime de aproximativ 8 kilometri, a fost semnat si dat in lucru, au anuntat joi, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit unui comunicat de…

- Sambata, 19 mai, la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a fost organizata festivitatea intitulata „Ultimul clopoțel”, in prezența a numeroși invitați, oficialitați, parinți, dascali și nu numai. O zi unica, o zi pe care, cu siguranța nu o vor uita, a fost ziua de sambata, 19 mai,…

- Astazi, la ora 10.00 are loc deschiderea ediției a treia a Targului educațional al liceelor din Sfantu Gheorghe, gazduit de Piața centrala din oraș. Cei interesați sa afle informații legate de profilurile unitaților de invațamant participante și de domeniile de școlarizare ale acestora, informații privind…

- Concertul trupei sZempol Offchestra va incheia, miercuri seara, cea de-a patra editie a Festivalului international de teatru „Reflex”, desfasurat de la Sfantu Gheorghe. „Spre deosebire de editiile anterioare, in acest an accentul s-a pus nu doar pe arta dramatica, ci si pe muzica live, care a jucat…