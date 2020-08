Hotelierii sunt aproape în FALIMENT! Rezultate negative RECORD în pandemie: declin de 178% față de aceeași perioadă din 2019 Hotelurile din Romania inregistreaza rezultate negative record, pe masura ce epidemia și restricțiile au prabușit cererea din partea turiștilor straini. Sunt preconizate reduceri suplimentare de personal de aproximativ 38%. Conform unui sondaj Cushman & Wakefield, in parteneriat cu Federația Industriei Hoteliere din Romania, epidemia a avut un impact foarte rapid și drastic asupra sectorului hotelier din Romania. Conform sondajului, 64% dintre respondenții din industria hoteliera au resimțit impactul pandemiei instant, din ultima saptamana a lunii februarie, cand primul caz de infectare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

