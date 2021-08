Hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara UE, pentru ca nu au multe alternative de angajare pe piata interna a muncii, a declarat Calin Ile presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), scrie Agerpres . „Ne bazam tot mai mult pe muncitorii straini, pentru ca nu avem alternativa interna. Trebuie sa amintesc ca industria face eforturi de a mari veniturile: aproape fiecare proprietar a marit sau mareste nivelul de salarii, evident in masura in care ii permite activitatea, dar cu eforturi mari si speram sa devenim din ce in ce mai atractivi pentru alte…