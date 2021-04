Hotelierii bulgari cer guvernului să nu-și flexeze mușchii la Putin Asociația hotelierilor și restaurantelor din Bulgaria a avertizat guvernul sa nu adopte o poziție dura fața de Rusia deoarece Moscova ar putea suspenda zborurile catre Sofia din cauza pandemiei, cum s-a întâmplat cu Turcia, lucru ce ar afecta sezonul turistic, relateaza Euractiv.



Asociația a cerut guvernului sa profite de faptul ca Moscova a suspendat zborurile charter catre Turcia pentru a ține sub control raspândirea coronavirusului, hotelierii dorind emiterea rapida a unor vize pentru turiștii ruși.



Însa principala cerința a fost adresata ministerului bulgar…

Sursa articol: hotnews.ro

