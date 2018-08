Hotelierii avertizeaza ca pierd turisti israelieni dupa cazul celor patru care au fost batuti de jandarmi

Hotelurile de 4 si 5 stele din Capitala resimt un recul al numarului turisti din Israel la doua saptamani de la incidentul in care patru cetateni israelieni au fost agresati de jandarmi dupa mitingul diasporei, sustin reprezentantii Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR).



Cu peste 220.000 de persoane care si-au facut vacanta anul trecut in Romania, Israelul este, ca numar, a doua tara emitatoare de turisti pentru Romania, dupa Germania, insa in anii urmatori s-ar putea inregistra un declin pe aceasta piata daca autoritatile romane nu conving turoperatorii israelieni ca astfel…