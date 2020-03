Hotelierii anunță că mai funcționează doar 10% dintre unități: Criza va continua câteva luni Organizatia patronala HORETIM semnaleaza ca, in industria ospitalitatii din Timis, din cauza coronavirusului, activitatea comerciala a scazut brusc, cu pana la 80-90%, in decurs de cateva zile, si estimeaza continuarea acestei crize pentru cateva luni, context in care solicita sprijinul autoritatilor centrale si locale in regim de urgenta. "Criza nu este numai a noastra, este a mai multor altor verigi economice, furnizori de marfa, vanzatori cash and carry, producatori locali de alimente, vinuri, bauturi racoritoare, servicii, delivery. Pe langa aceasta implicare in lant, blocarea activitatii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

