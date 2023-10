Stiri pe aceeasi tema

- ”Preturile vor creste anul viitor cu 5-10%, daca facem comparatie cu anul acesta. Pachetele de vacanta vor costa in functie de perioada din an. Toate costurile au crescut, cheltuielile cu personalul au crescut nu doar in Turcia, ci si in Europa. Nu e usor de la un an la altul, si noi trebuie sa majoram…

- Vin vești bune pentru pensionarii romani! Noua lege a pensiilor care se afla pe masa premierului prevede ca pensionarii sa primeasca, in anumite condiții, mai mulți bani.Mai exact, potrivit unor surse, pensia ar putea crește anual pentru cei care... Citește AICI pentru cine s-ar putea majora pensia…

- Deși cererea a scazut, carnea de porc este tot mai scumpa, iar specialiștii atrag atenția ca trebuie sa ne așteptam ca prețurile sa creasca și mai mult in perioada urmatoare. Din cauza prețului ridicat, carnea de porc nu mai este atat de cautata in piețe, romanii orientandu-se catre variante mai ieftine.…

- Potrivit experțiilor, facturile la gaz natural nu vor fi mai mari iarna aceasta, in comparație cu anul trecut. Mai mult, prețurile gazelor vor fi plafonate pana in primavara.„Schema de plafonare-compensare se menține așa cum este astazi. Este valabila, conform reglementarilor, pana in martie 2025, deci…

- Rata inflatiei in Turcia a accelerat in luna septembrie, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele noua luni, pe fondul costurilor mai ridicate cu energia si alimentele, arata datele publicate de Institutul de Statistica, transmit DPA si Bloomberg. In septembrie, rata anuala a inflatiei s-a situat…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut semnificativ in luna august, (cu 7,5 puncte) la valoarea de 47,9 puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a crescut usor fata de exercitiul anterior si s-a situat la valoarea medie de 7,58%.”Indicatorul…

- Cheltuielile militare ale Rusiei vor creste cu aproape 70% in 2024, potrivit unui document al Ministerului de Finante publicat joi, o decizie care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina in pofida costului uman si economic, relateaza AFP.

- Prețurile pe metru patrat au crescut cu 5% in medie, pentru apartamentele de vanzare, fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna iulie a.c, prețul pe metru patrat solicitat pentru vanzarea apartamentelor noi a crescut cu 4% fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor…