- Organizatorii lucreaza de mai bine de șase luni la acest concept și se așteapta la un mare succes. Aceștia au decis insa ca in ziua deschiderii, toate terasele sa fie inchise și mobilierul strans pentru a evita aglomerația."In cazul in care piata va fi neincapatoare, luam masuri si mai montam inca doua…

- 11 Februarie este Ziua Europeana a Numarului Unic de Urgența 112, jandarmii dambovițeni au intervenit la 180 de intervenții prin apelul 112. Intervenția pentru acordarea de ajutor unor turiști aflați in dificultate in Bucegii dambovițeni, acționarea in sprijinul pompierilor la diferite situații de…

- Iarna a creat mari probleme turiștilor care au ales sa mearga in masivul dambovițean Bucegi Jandarmii montani de la posturile Peștera și Zanoaga au acționat pentru a ajuta sa ajunga la domiciliu mai mulți turiști ramași blocați cu autoturismele pe partea carosabila, dupa ce s-au aventurat in Munții…

- Minivacanța de Ziua Unirii duce aglomerația la munte! Numeroși turiști și-au propus sa petreaca aceasta perioada in zona montana, acolo unde exista zapada. Pentru a nu mai exista haosul care s-a observat din plin week-end-ul trecut, aceste zile, traficul din Bucegii dambovițeni va fi monitorizat de…

- Avand in vedere atenționarea meteorologica – cod roșu de viscol in zona montana din județul Dambovița, pentru prevenirea incidentelor in Bucegii dambovițeni sau a limitarii efectelor in cazul producerii acestora, jandarmii din cadrul posturilor montane Zanoaga și Pestera recomanda turistilor care doresc…

- A nins ore bune in Bucegii dambovițeni, depunandu-se strat consistent de zapada și fiind nevoie de intervenția drumarilor. Insa doar drumarii dambovițeni s-au mobilizat și au trecut la deszapezire, cei din Prahova sunt acuzați ca au lasat cei 4 kilometri din ”custodia” lor la voia intamplarii. Din Dambovița,…

- MAREA VANATOARE de petarde, 1500 de obiecte pirotehnice au fost confiscate de jandarmii dambovițeni de la doua persoane, care abordau trecatorii in zona complexului comercial Pavcom, din municipiul Targoviște. In urma verificarilor efectuate asupra acestora au fost gasite 1510 petarde și artificii,…