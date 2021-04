Hotel de lux din Paris, prădat de hoți. S-au furat bijuterii de 100.000 de euro Celebrul hotel de lux George V din Paris, situat in proximitatea bulevardului Champs-Elysees, a fost teatrul unui jaf comis joi seara. Au fost furate bijuterii in valoare de 100.000 de euro, potrivit unor surse din randul anchetatorilor francezi citați de AFP, potrivit Agerpres . Doi barbati inarmati au patruns in hotelul George V in jurul orei locale 21:30 (22:30 ora Romaniei, n.r.) si au furat bijuterii create de companii de renume, dupa ce au spart mai multe vitrine, au precizat sursele. Hotii, care au reusit sa fuga, nu au ranit nicio persoana. Ancheta a fost incredintata Brigazii pentru combaterea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul hotel de lux George V din Paris, situat in proximitatea Bulevardului Champs-Elysees, a fost teatrul unui jaf comis joi seara. Au fost furate bijuterii in valoare de 100.000 de euro, potrivit unor surse din randul anchetatorilor francezi citați de AFP, relateaza Agerpres .

- Celebrul hotel de lux George V din Paris, situat in proximitatea Bulevardului Champs-Elysees, a fost teatrul in care a fost comis joi seara un jaf, al carui prejudiciu a fost estimat la 100.000 de euro, au anuntat surse din randul anchetatorilor francezi, transmite agerpres.ro.

- Celebrul hotel de lux George V din Paris, situat in proximitatea Bulevardului Champs-Elysees, a fost teatrul unui jaf comis joi seara. Au fost furate bijuterii in valoare de 100.000 de euro, potrivit unor surse din randul anchetatorilor francezi citați de AFP, relateaza Agerpres.

- Doi barbati inarmati au patruns joi seara, in jurul orei locale 21:30, in celebrul hotel de lux George V, situat in proximitatea Bulevardului Champs-Elysees, si au furat bijuterii create de companii de renume, dupa ce au spart mai multe vitrine, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. Prejudiciul a fost…

- Celebrul hotel de lux George V din Paris, situat in proximitatea Bulevardului Champs-Elysees, a fost teatrul in care a fost comis joi seara un jaf, al carui prejudiciu a fost estimat la 100.000 de euro, au anuntat surse din randul anchetatorilor francezi, informeaza AFP.

- Patru persoane au patruns prin efracție in locuinta lui Bernard Tapie, sambata. Potrivit publicației franceze Le Figaro, preluata de news.ro, hoții i-au lovit pe fostul ministru de finanțe francez și pe soția lui, apoi i-au legat și i-au jefuit.Incidentul s-a petrecut sambata, in Combs-la-Ville, oraș…

- Emblematicul edificiu Grand Palais din Paris, construit pentru Expozitia Universala din 1900 si situat pe Champs-Elysees, isi va inchide portile timp de patru ani pentru restaurari, anunta EFE. Spatiul, faimos pentru acoperisul din sticla, folosit astazi pentru a gazdui expozitii, targuri…

- In perioada 14 – 29 ianuarie, pe site-ul de la Christie’s va fi scoasa la licitație o colecție impresionanta de bijuterii Chanel. Acestea i-au aparținut unei foarte bune prietene și cliente a fostului director artistic al casei, Karl Lagerfeld. Celebrul creator de moda i-a oferit personal dragei sale…