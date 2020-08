Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind carantina intra in vigoare, marti, la trei zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial. Pentru adopta actele administrative si normative necesare pentru punerea in aplicarte a masurilor cuprinse in lege, premierul Ludovic Orban are intalniri cu ministrii de resort, dar si cu toti…

- Senatorii au votat ieri legea care instituie noi reguli pentru persoanele care vin in tara din zone de risc, pentru cei confirmati pozitiv cu COVID-19, dar si pentru cei care au avut contact direct cu persoanele infectate. Legea va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de presedinte si publicata…

- CHIȘINAU, 13 iul – Sputnik. Reluarea activitații gradinițelor din municipiu se va face etapizat. Precizarea a fost facuta de primarul Chișinaului dupa inspectarea mai multor instituții de invațamant preșcolar din Capitala. Acesta admite ca in prima etapa vor merge la gradinița copiii din grupa pregatitoare,…

- Situație fara precedent pentru Romania. Izolarea și carantinarea celor care ar putea fi infectați s-au transformat din obligații in recomandari, dupa decizia CCR. Și mai grav este faptul ca cei infectați cu noul coronavirus pot pleca din spitale, la cerere. La Brașov, pana acum, 4 persoane au solicitat…

- Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea faptelor de traseism și corupere politica, aprobata la 11 iunie de Legislativ, a fost publicata in Monitorul Oficial, comunica moldpres. Inițiativa de a aproba un astfel de document aparține deputaților din fracțiunea Partidului Democrat…

- Din data de 1 iunie curent, lucrurile ar putea reveni la normal in R. Moldova. Un anunț in acest sens a facut șeful statului, Igor Dodon, potrivit caruia, peste citeva zile ar putea fi anulate un alt șir de restricții, impuse anterior din cauza pandemiei provocate de coronavirus. Dodon spune ca va propune…