- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, considera, in contextul discutiilor referitoare la prelungirea starii de alerta, ca trebuie sa fie pastrata ‘o parghie administrativa’, fiind nevoie de o decizie politica in acest sens. ‘In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa…

- Vedeți mai jos Hotarirea nr.13 din 29 mai 2020 a Comisei Naționale Extraordinare de Sanatate. In conformitate cu art.58 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sanatații publice și Hotarirea nr.10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica privind declararea…

- Lucratorii medicali și angajații structurilor bugetare implicate in supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID- 19 vor primi un spor lunar de compensare pentru munca prestata in condiții de risc sporit pentru sanatate in marime de pina la un salariu de baza. Legea a fost publicata astazi,…

- "Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult timp in Parlament fara sa existe o decizie finala. In momentul de fata ea a fost aprobata de Senatul Romaniei, a fost adoptata de Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor. Este momentul ca ea sa fie adoptata de plenul Camerei Deputatilor",…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a pledat vineri pentru adoptarea legii vaccinarii, evidentiind faptul ca, in ultimii ani, in Romania, acoperirea vaccinala a inregistrat scaderi constante.Vezi si: Rareș Bogdan vorbește despre posibilitatea de a deveni premier:…

- „Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult timp in Parlament fara sa existe o decizie finala. In momentul de fata ea a fost aprobata de Senatul Romaniei, a fost adoptata de Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor. Este momentul ca ea sa fie adoptata de plenul Camerei Deputatilor”, a…

- Medicii specialisti pot organiza activitati temporare tip caravana in zone cu acoperire deficitara cu servicii medicale, au decis miercuri, in sedinta, deputatii din Comisia pentru sanatate si familie, potrivit Agerpres.Potrivit raportului asupra propunerii legislative pentru completarea articolului…