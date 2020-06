Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv UEFA a anunțat astazi, 17 iunie, datele de disputare ale jocurilor care vor stabili ultimele 4 participante la Campionatul European din vara viitoare. Astfel, partida pe care tricolorii o au programata in semifinala play-off-ului, in Islanda, va avea loc pe 8 octombrie 2020. In cazul…

- Cehia a anuntat luni ca, incepand de la 15 iunie, le va permite cetatenilor sai sa se deplaseze in majoritatea tarilor europene fara a mai fi obligati sa prezinte la intoarcere dovada unui test negativ la noul coronavirus, acelasi regim urmand sa-l aiba pe teritoriul sau si cetatenii a 19 state considerate…

- Ionuț Store, ministrul Tineretului și Sportului, a vorbit despre posibilitatea ca Romania sa organizeze Campionatul European de fotbal din 2028. Romania ar putea sa-și depuna candidatura alaturi de Grecia, Bulgaria și Ungaria, iar Ionuț Store este de parere ca proiectul s-ar putea realiza și ca in decizia…

