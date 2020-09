Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 septembrie'', se arata in document. Guvernul a adoptat joi, in sedinta, hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare. Premierul Ludovic Orban spunea, joi, ca Guvernul este obligat atat de Constitutie si de Legea alegerilor parlamentare sa stabileasca data acestui scrutin. "In conformitate…