- Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 septembrie'',…

- Plenul Senatului a adoptat proiectul initiat de liderii PSD, UDMR si ALDE privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor de catre Parlament, prin lege organica, nu de catre guvern cum era pana acum. Proiectul a fost adoptat cu 89 de voturi „pentru”, 39 „impotriva” si o abtinere.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora, anunta Administratia Prezidentiala. Saptamana trecuta,…

