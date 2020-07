Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, azi, o serie de masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Printre restricțiile care vor fi impuse la nivel local incepand cu 1 august, se numara și obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise. ...

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de marti seara Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS CoV-2 in cazul spatiilor/activitatilor unde exista un risc crescut de infectare. Comitetul a facut prin aceasta hotarare,…

- “Azi, in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, am emis o Hotarare care sta la baza Hotararii de Guvern adoptata azi (marti n.r), in baza Legii 136 (Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic – n. r.) si anume: Institutul…

- Inca cinci state – Italia, Finlanda, Estonia, Irlanda si teritoriul european al Frantei (Franta metropolitana) – au fost adaugate pe lista tarilor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/ izolare (zona verde), arata Agerpres. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, convocat luni de premierul…

- Purtarea maștii de protecție este, dincolo de o masura necesara și potrivita pentru limitarea raspandirii coronaviruslui, o obligativitate instituita de autoritați. Dar, pe langa lipsa unor sancțiuni clare pentru cei care nu poarta maștile chirurgicale, exista o contradicție legislativa generata de…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara la Digi24 ca este un lucru bun ca oamenii iși folosesc mașina personala pentru a se deplasa, in ciuda inconvenientului ca se ingreuneaza traficul, insa in felul acesta evita sa se infecteze cu noul coronavirus, riscul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a declarat stare de alerta in Romania incepand cu data de 15 mai. In timpul starii de alerta se aplica noi restrictii, inclusiv in ceea ce priveste circulatia. Daca in interiorul locaitatilor de resedinta circulatia este permisa fara declaratie pe…