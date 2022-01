Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a abilitat Ministerele Educației și Sanatații sa modifice ordinul comun privind funcționarea unitaților de invațamant cu prezența fizica. CNSU propune ca gradinițele, școlile și liceele sa faca ore fața in fața sau sa treaca in online in funcție de rata…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a adoptat o HOTARARE prin care se abiliteaza Ministerul Educației și Ministerul Sanatații in vederea modificarii Ordinului comun nr. 5.338/2.015/01.10.2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant…

- "Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost distribuita catre unitațile de invațamant in cursul acestei zile și in aceasta noapte,din cauza intarzierilor in livrarea materialelor, s-a decis schimbarea temporara, pentru saptamana 13-17 decembrie, a zilelor in care…

- Alexandru Rafila, ieșire nervoasa: ‘De ce sa discut cu domnul Raed Arafat?’ Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a avut o ieșire nervoasa vineri cand a fost intrebat ce se intampla cu testele de saliva pentru elevi. El a spus ca responsabil pentru distribuția testelor in școli este Ministerul Educației,…

- Saptamana precedenta, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, declara , mai intai ca testele COVID noninvazive, pe baza de saliva, vor ajunge in școli in primele zile ale acestei saptamani, apoi, ca in a doua parte a acestei saptamani. Acum, cand termenul s-a apropiat, șeful Invațamantului a afirmat ca…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a cursurilor din cadrul unitaților de invațamant la contextul epidemiologic actual, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații sa modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021 …

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi hotararea nr. 88 din 18.10.2021 privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor constructii usoare din elemente modulate, in vederea organizarii punctelor de triaj observational epidemiologic si postvaccinare. Potrivit documentului…