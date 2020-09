Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit in ședința extraodrinara a stabilit scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant din județ. Școala va incepe in scenariul verde cu toții copii prezenți fizic in 547 din cele 729 de unitați de invațamant din sistemul public sucevean.…

- Astazi, 10 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 23 privind aprobarea scenariului de functionare pentru fiecare unitate de invatamant pentru inceputul anului scolar 2020 – 2021 in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul…

- Aproximativ un sfert din unitatile de invatamant din judet vor functiona fara autorizatie sanitara in noul an scolar, solicitarile de autorizare fiindu-le respinse din motive precum lipsa sursei de apa potabila, grupurile sanitare necorespunzatoare ori din cauza starii cladirilor, potrivit unui informari…

- Pe 14 septembrie, școala ar urma sa inceapa fața in fața, cu respectarea distanțarii intre elevi la clasa. Președintele Iohannis a prezentat trei scenarii, lasand totuși sa se ințeleaga ca fiecare școala, in acord cu primaria, va lua decizia, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, a inceput astazi, 22 iulie, incepand cu ora Post-ul Dambovița: 118 candidați prezenți și 3 absenți la proba scrisa a examenului național de definitivat in invațamant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- S-a nascut la 25 august 1902 in București, ca fiu al lui Nicolae Cioculescu și al Constanței (nascuta Milloteanu). Tatal Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Academicianul Șerban Cioculescu (1902-1988) – profesor la Gaești, județul Dambovița (1924-1935) apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ministerul Educatiei precizeaza ca activitatile de evaluare externa in vederea acordarii autorizatiei de functionare provizorie si a acreditarii pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular se pot derula online, anunța news.ro.Potrivit Ministerului Educatiei si Cercetarii…