Hotararea Guvernului Romaniei privind acordarea compensatiei pentru chirie cadrelor militare active din MApN

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 358 din 5 mai Decizia numarul 236 prin care Ruana Florina Ceausescu a fost numita vicepresedinte la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului AAAS .Decizia este semnata de primul ministru Ludovic Orban si contrasemnata…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 343 din 28 aprilie a fost publicat Ordinul nr. M77 2020 privind stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire si a procedurilor de lucru ale acestora in Ministerul Apararii Nationale. Actul normativ…

- Din aceasta noapte, de la orele 00.00 a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34 pentru modificarea si completarea OUG nr.1 din 1999 privind regimul starii de urgenta.Actul normativ la care facem referire a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 268…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 261 din 30 martie a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 37 2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori In continuare vom publica,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat in aceasta seara, 29 martie, ca va fi adoptata a patra ordonanța militara, in condițiile in care numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a depașit 1700. Anunțul este facut dupa o ședința de urgența care a avut loc la Ministerul de Interne, la care a participal…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 252 din 26 martie, au fost publicate o serie de decizii semnate de primul ministru al Romaniei.Iata despre ce este vorba: Dan Dragos Dragan a fost numit in functia de secretar general la Ministerul Economiei, Energiei, si Mediului de Afaceri;…

- In aceasta noapte, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 232, din 21 martie a fost publicata Ordonanta militara. Actul normativ, care are acordul primului ministru Ludovic Orban, este semnat de ministrul Afacerilor Interne Marcel Ion Vela. Va prezentam mai jos ORDONANTA MILITARA nr. 2 din…

- ORDONANȚA MILITARA nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,…