Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe territoriul Romaniei, incepand cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioada de 30 zile, a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Actul normativ stabileste si masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe territoriul Romaniei, incepand cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioada de 30 zile, a fost publicata joi in Monitorul Oficial, anunța AGERPRES.Actul normativ stabileste si masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru…

- Guvernul Orban a adoptat in sedinta de marti, 16 iunie, Hotararea privind prelungirea starii de alerta. Masurile intra in vigoare de la momentul publicarii in Monitorul Oficial, insa vor fi spuse aprobarii Parlamentului in urmatoarele zile. Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a reacțonat…

- Hotararea privind prelungirea starii de alerta se afla pe masa Executivului, in ședința care e in plina desfașurare la aceasta ora. La inceputul reuniunii Cabinetului pe care il conduce, Ludovic Orban a precizat ca in baza hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența a aprobat in unanimitate…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referindu-se la hotararea privind prelungirea starii de alerta, ca parlamentarii social-democrati vor vota tot ce tine de sanatatea romanilor.Citește și: Ludovic Orban recunoaste planul pentru Capitala: Se negociaza o mare alianta…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, duminica seara, ca Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti.Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii starii de alerta,…

- Guvernul va aproba, saptamana viitoare, in urmatoarea sedinta a Executivului, prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie, a anuntat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban, informeaza AGERPRES . “Am vazut ca in media a aparut informatia ca astazi vom lua decizia privind prelungirea starii de alerta.…

- Sedinta de Guvern a inceput cu o intarziere de jumatate de ora. Premierul Ludovic Orban prezinta masurile incluse in Hotararea privind prelungirea starii de alerta."Am decis sa propunem pentru Hotararea de guvern reluarea unor activitati si alte masuri de relaxare", a spus premierul. Izolarea la domiciliu:…