- Prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei va fi discutata marți, intr-o ședința de Guvern. Grupul de Comunicare Strategica a emis astazi un comunicat de presa prin care susține prelungirea starii de alerta. In mesaj, prin intermediul unui grafic, se precizeaza ca raportul intre numarul de…

- Fostul presedinte Traian Basescu a explicat, in direct pe B1 TV, ca seful statului Klaus Iohannis ar putea emite un decret de stare de urgenta, in care sa stipuleze "exact ce vrea sa faca Guvernul in starea de alerta", astfel incat PSD "sa ramana cu votul" din Parlament, "dar fara valoare". "Starea…

- Liderii PSD au decis, joi, sa nu voteze in Parlament pentru prelungirea starii de alerta care va fi propusa de Guvern. Starea de alerta ar inceta in 15 iunie și pentru prelungirea ei este nevoie de adoptarea unei hotarari de guvern care trebuie validata de Parlament. Decizia PSD vine in contextul in…

- PSD nu e de acord cu prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, pe motiv ca numarul de imbolnaviri nu a crescut ingrijorator. Social-democratii au doua solutii: fie vin cu o lege care sa prevada faptul ca masca si distantarea sociala raman obligatorii si dupa 17 iunie, fie voteaza prelungirea…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI si unul dintre apropiatii PSD, s-a dus miercuri la Parlament cu scopul de a-l convinge pe liderul social-democrat Marcel Ciolacu sa voteze prelungirea starii de alerta. Intalnirea a avut loc miercuri dimineata in biroul lui Ciolacu. Voturile PSD sunt decisive. Guvernul…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat, la Digi24, discursul lui Klaus Iohannis de marți, in care a anunțat ca va prelungi starea de alerta in Romania, si a precizat ca in realitate, șeful statului și PNL nu doresc continuarea restricțiilor dupa 15 iunie, deoarece le dauneaza din punct de vedere…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant", Ilan Laufer a marturisit ca vestea prelungirii starii de alerta i-a dat toate planurile peste cap. "Am primit un mesaj referitor la prelungirea starii de alerta. Companiile aeriene si-au anulat toate zborurile. Am aflat a patra oara consecutiv ca biletul…

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…