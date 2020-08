Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 38/01.08.2020 (text integral)

HOTARAREA nr. 38 din 01.08.2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi si alte asemenea de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati si municipiul Bucuresti,



Avand in vedere propunerile formulate in cadrul sedintei Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei,



luand in considerare cresterea exponentiala zilnica a numarului de persoane infectate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat sambata o hotarare privind limitarea programului teraselor, barurilor, cluburilor, operatorilor de jocuri de noroc, in Bucuresti si judetele Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova si Galati. Programul acestora nu poate incepe inainte…

- Programul teraselor, barurilor și al operatorilor de jocuri de noroc va fi limitat, incepand de duminica, in județele Argeș, Brașov, Constanța, Dambovița, Ilfov, Prahova, Galați și municipiul București, a decis CNSU.Ulterior, CNSU a revenit cu urmatoarea precizare: „Modificarea fața de forma…

- CNSU a luat noi masuri pentru limitarea raspandirii infectiilor cu coronavirus. Masurile limiteaza programul teraselor, al barurilor si nu numai. „Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020. Astfel, au fost stabilite, la propunerea…

- Programul teraselor, barurilor, cluburilor, dar și ale localurilor cu jocuri de noroc din Capitala și alte șapte judeșe a fost scurtat printr-o decizie luata sambata de catre Comitetul Național pentru Situația de Urgența. Astfel, terasele din București, Argeș, Brașov, Constanța, Dambovița, Ilfov, Prahova,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020. Astfel, au fost stabilite, la propunerea specialiștilor, zonele in care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc și altora asemenea, cu scopul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020.Astfel, au fost stabilite, la propunerea specialistilor, zonele in care este limitat programul teraselor, barurilor, operatorilor de jocuri de noroc si altora asemenea, cu scopul limitarii…

- Purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate devine obligatorie in tot mai multe judete din Romania, dupa ce Guvernul a imputernicit comitetele judetene pentru stiuatii de urgenta sa decida cand si unde se vor aplica noile restrictii in perioada urmatoare. Pana acum, masca devine obligatorie…

- Dupa ce Romania a inregistrat in ultimele zile un record negativ in ceea ce privește numarul cazurilor noi de coronavirus, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, a explicat ca epidemia de coronavirus in Romania nu este sub control și ca autoritațile iau in calcul aplicarea…