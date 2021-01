Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si a masurilor pentru prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 aplicate pana in prezent. Hotararea va fi supusa aprobarii Guvernului in sedinta de marti.…

- Se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 13.01.2021.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de ieri, 11.01.2021, Hotararea numarul 3.Prin aceasta Hotarare se propune prelungirea starii de alerta…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne Raed Arafat a anuntat ca reprezentantii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta au adoptat hotararea prin care este propusa prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie. Seful DSU a adaugat ca nu sunt prevazute noi masuri…

- Hotararea de Guvern care prevede prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta, dar si toate masurile care se impun gradual pentru limitarea raspandirii pandemiei a fost publicata, miercuri seara, in Monitorul Oficial, potrivit news.ro.Hotararea a fost aprobata, miercuri, in sedinta de Guvern…

- Situația din ce in ce mai alarmanta prin apariție de noi focare pandemice și mențnerea sus a imbolnavirilor și deceselor, va determina Guvernul in sedința de azi sa prelungeasca starea de alerta. Iata ce a declarat premierul Ludovic Orban in deschiderea ședinței: „Pe ordinea de zi va figura ca punct…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri ca hotararea de guvern privind prelungirea starii de alerta figureaza pe ordinea de zi a sedintei Executivului si ca in localitatile in care se depaseste indicele de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, purtarea mastii va fi obligatorie in toate…