Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, joi, o hotarare prin care propune obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la activitati economice din anumite domenii in localitatile unde rata de incidenta este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica sau egala cu 6 la mia de locuitori. Redam integral textul hotararii: HOTARARE nr. 70 din 16.09.2021 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 Avand in vedere analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul…