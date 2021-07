Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, joi, lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat in contextul pandemiei de COVID-19 si a aprobat un proiect-pilot care se va desfasura pe o perioada de proba de 60 zile, in Aeroportul International Sibiu, pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2 cu sprijinul unor echipe canine. Redam textul integral al hotararii: HOTARAREA nr. 46 din 15.07.2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, precum si a proiectului pilot pentru detectarea persoanelor infectate…