Hotărârea CNSU nr. 44 din 7 iulie 2021 (text integral) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de miercuri, hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie, precum si masurile de prevenire si control aplicate in contextul epidemiologic actual. Prezentam integral textul documentului: HOTARARE nr. 44 din 07.07.2021 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Avand in vedere analiza factorilor de risc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de miercuri, hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie, precum si masurile de prevenire si control aplicate in contextul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021 precum și masurile de prevenire și control…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12.07.2021 precum și masurile de prevenire și control…

- CNSU a adoptat hotararea privind prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national incepand cu data de 12.07.2021.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat o noua actualizare a listei tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Prezentam integral textul hotararii: "HOTARARE nr. 40 din 17.06.2021 privind aprobarea clasificarii tarilor/teritoriilor in functie…

- Raed Arafat a spus ca s-a aprobat prelungirea starii de alerta pentru inca o luna, incepand cu data de 13 mai 2021. „Elemenele de noutate se refera la permiterea circulației persoanelor in afara locuinței sau gospodariei in data de 13 mai 2021, in intervalul orar 2-5 dimineața, pentru deplasarea și…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, joi, o hotarare prin care propune prelungirea starii de alerta si a masurilor necesare pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si este aprobata lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, joi, o hotarare prin care propune prelungirea starii de alerta si a masurilor necesare pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si este aprobata lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic…