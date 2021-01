Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, in sedinta de luni, lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina pentru 14 zile.



Lista privind Zona galbena intra in vigoare de la data de 19 ianuarie, ora 0,00.



Prezentam integral textul documentului:



"HOTARARE nr. 4 din 18.01.2021



privind aprobarea listei tarilor/ zonelor/ teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea si stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate…