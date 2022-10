Stiri pe aceeasi tema

Venezuela si Statele Unite au efectuat un schimb de prizonieri. Sapte cetateni americani au fost eliberati in schimbul a doua rude ale presedintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Statele Unite considera ca procesul de aderare a Ucrainei la NATO „ar trebui reluat la un alt moment", a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan.

Președintele american Joe Biden a fost deranjat cand a fost intrerupt in discursul sau susținut in Wisconsin. "Așa cum am spus saptamana trecuta", a spus Biden mulțimii, "ramanem in batalia pentru sufletul Americii".

Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat miercuri ca spera intr-un acord nuclear iranian "in zilele urmatoare", pe fondul consultarilor dintre presedintele Joe Biden si premierul israelian Yair Lapid, un opozant inversunat al acordului, transmite AFP preluat de agerpres.

Șeful apararii americane Lloyd Austin a declarat luni ca a contractat din nou coronavirus, dar prezinta simptome ușoare.

Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal.

Nebojsa Jovanovici, un promotor de tenis din Serbia, i-a trimis o scrisoare lui Joe Biden, rugandu-l pe acesta sa intervina pentru ca Novak Djokovici sa joace la US Open chiar daca nu este vaccinat impotriva covid-19, noteaza news.ro.

Sotia presedintelui american Joe Biden, Jill Biden, o va gazdui, marti dupa-amiaza, pe prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, la Casa Alba, potrivit unui comunicat al Aripii de Est, transmite CNN.