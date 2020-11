Hotărâre de Guvern: Starea de alertă se prelungește cu 30 de zile Guvernul a adoptat in sedința joi hotararea care prelungește starea de alerta cu 30 de zile, incepand cu 14 noiembrie. Masurile din cadrul starii de alerta raman cele care sunt deja in vigoare. „S-a tinut cont de propunerile cuprinse in hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 54 din 2020 care a avut loc astazi dupa-amiaza, iar prin proiect se propune prelungirea stari de alerta cu 30 de zile incepand cu 14 noiembrie 2020″, a declarat secretarul de stat Raed Arafat dupa sedinta de guvern. Acesta a aratat și ca au fost propuse aceleași masuri de protecție sanitara care vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

